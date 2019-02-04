Estetik Ameliyat Sonrası Rahatsızlanan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha rahat nefes alabilmek için 29 Ocak'ta özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yoğun bakım bölümünde yaşamını yitirdi.

Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Sönmez'in babası Ali Haydar Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını burun ameliyatı için hastaneye yatırdıklarını ama bunun ölümle sonuçlandığını belirterek, yaşananların kendileri açısından bir rüya gibi olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası kızının karın ağrısı şikayetinde bulunduğunu ve kan kusmaya başladığını aktaran Sönmez, kendisinin durumu bildirdiği doktorun ise "bunlar normal, geçer" dediğini iddia etti.

Sönmez, kızının ihmal sonucu öldüğünü savunarak, "Kızım üç gün boyunca hastanede kalıyor ve durumunun kötüleşmesi üzerine başka hastaneye sevk ediliyor. Hukuki süreç devam ediyor. Bunun en doğru şekilde açığa çıkartılmasını bekliyoruz. Amacımız başka Leylaların ölmemesi içindir." dedi.

Anne Fener Sönmez de kızının burun ameliyatı sonrası durumunun kötüleşmesi üzerine bir çok defa sağlık görevlilerini çağırdığını ancak ilgilenenin olmadığını öne sürerek, "Sağlık görevlileri kızımın naz yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyip eve götürmemi istedi." diye konuştu.

"Bu, ağır ihmalle ölüme sebebiyet vermektir"

Ailenin avukatı Murat Akbay, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini anımsatarak, "Bizim savcımızdan ve soruşturma makamından isteğimiz delillerin bir an önce toplanması yönündedir. Bu, ağır ihmalle ölüme sebebiyet vermektir. Öngörülebilir bir kast var. Bu sebeple adaletin tecellisi için gereğini yapıyoruz, yapacağız." şeklinde konuştu.

Ailenin yakını olan Çilem Doğan kendisinin de aynı doktora burun ameliyatı olduğunu, tamponlar alındıktan sonra yüzünde şişlikler oluşmaya başladığını belirtti.

Burun ameliyatı olduğunu öğrenen Leyla'nın kendisiyle görüşüp burnundan solumakta ciddi güçlük çektiğini ifade ederek ameliyat olmak istediğini kaydeden Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Leyla, mezuniyet töreninin olacağını, bunun öncesinde burun ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ben de yaşadığım sorunları kendisine anlatıp, 'nefes alma yönünden ciddi sorunun yoksa ameliyat olma, iyileşme süreci uzun sürebilir' dedim. O da nefes alamadığını, ciddi şekilde sorun yaşadığını söyledi. Sonrasında ise hastaneden gün alıp ameliyata giriyor. Sonrasında ise durumunun kötüleştiği haberini aldık"

Otopsi işleminin ardından genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

Leyla Sönmez, daha rahat nefes alabilmek için 6 gün önce özel bir hastanede burnundan estetik ameliyatı olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine önce Adana Şehir Hastanesine, sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA