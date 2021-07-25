Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor Sivas'ta altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırladı.

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

SİVAS - Sivas'ta altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırladı.

Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale, şu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Kısıtlamaların kaldırılması, bayram tatili ve sıcak havayı fırsat bilen birçok vatandaş Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de eğlenceli vakit geçiyor. İl dışından da ziyaretçi akınına uğrayan Altınkale ziyaretçilerine doyumsuz bir keyif yaşatıyor. Suya giren çocukların eğlenceleri ise renkli anlara sahne oluyor. Altın sarısı rengiyle eşsiz bir manzara sunan Altınkale havadan drone ile de görüntülendi.

"Yoğun bir ilgi var"

Ailesiyle birlikte ilk kez Altınkale'ye geldiğinin söyleyen Yavuz Fındık, "Bayram nedeniyle yoğun bir turist kalabalığı var. Bizde ilk kez geliyoruz buraya. Gerçekten çok güzel, çok güzel bulduk burayı. Yapım aşamalarını da biliyorum ama iş yoğunluğundan gelemedik. İlk kez arkadaşlarım ve ailemle birlikte geldim. Çok güzel yoğun bir kalabalık var, yoğun bir ilgi var. Buraya biz piknik amaçlı değil gezmek amaçlı, bu suyun doğasını teneffüs edebilmek için geldik" dedi.

"Güzel vakit geçiriyoruz"

Eşiyle birlikte Adana'dan memleketine geldiğini belirten Betül Demir, "Aslen Sivaslıyım eşim Adanalı, eşimle birlikte geldik buraları göstermek istedik. Yeni açılmış bir yer hoşumuza gitti. Güzel vakit geçiriyoruz. Burada gezdik, önceki yerlere baktık havuzları falan gezdik havuzlar kapanmış. Termalleri ziyaret ettik daha sonra da Altınkale olan bu yere geldik burada ziyaretimizi yaptık, fotoğraf çekindik güzel vakit geçiriyoruz. Kalabalık güzel daha da kalabalık olmasını bekliyorum ben açıkçası çünkü yurt dışı sezonu daha yeni açılıyor, daha da kalabalık olacağını düşünüyorum" dedi.

"Burayı görmek için geldik"

Adana'dan gelen Serkan Demir, "Buraları merak ediyorduk zaten sosyal medyada da baya bir paylaşımı var buranın. Buraları görebilmek için geldik. Hem yurt içi hem yurt dışından da misafirler var burada. Güzel piknik alanları, sıcak sularınız, termalleriniz, otelleriniz var burada" dedi.

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

Aşı karşıtlarını iknaya yönelik tavsiye Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
Aşı karşıtlarını iknaya yönelik tavsiye Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti' deyip şikayetçi oldu
"Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti" deyip şikayetçi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Bakan Nilgün Belgün Mohammed Al Saloussi
Spor Serdar Aziz Burak Elmas Fatih Terim Alper Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:09:53. #1.14#

title