Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor
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Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK - Haberler | Güncel

Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor Gaziantep'te bulunan Habeş Kanyonu eşsiz doğa güzellikleriyle turizme açılmayı bekliyor.

Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan Habeş Kanyonu eşsiz doğa güzellikleriyle turizme açılmayı bekliyor.

Bölge halkı tarafından 'Habeş Deresi' olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı özgün tabiatı ile görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonun doğal güzellikleri Drone ile görüntülendi.

"Bu eşsiz doğa başka bir yerde yok"

Bu doğa harikası yerin başka bir yerde olmadığını ifade eden bölge sakinlerinden Hasan Altun, "Eşsiz doğal güzelliğiyle bilinen kanyonumuza çok turist gelmiyor maalesef çünkü yolu yok. Bu doğa ve eşsiz güzellik başka bir yerde yok. Yetkililerden talebimiz burasının bir an önce yolunun yapılıp turizme açılmasıdır" dedi.

"Burası Rumkale'ye alternatif olabilir"

Yıllardır bölgede gazetecilik yapan Mahmut Bazlama ise Habeş Kanyonunun Rumkaleye alternatif olabileceğine değinerek, "Burası geçmiş dönemlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Doğal görünümü, mağaralarıyla eşsiz bir yer. Bu bölgede ulaşım ve tanıtım olmadığı için kimse burayı bilmiyordu. Herkes Rumkale ismini biliyor. Halbuki burasıda oraya alternatif olabilir. Yetkililerden buraya önce bir yol istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Turistlerin gelmesini bekliyoruz"

Bölge sakini 72 yaşındaki İsmet Sümbül ise, "Ben burada doğdum. Burada büyüdüm ve halen burada yaşıyorum. Yetkililerden buraya yol istiyorum. Buraya çok turistin geleceğine inanıyorum. Bundan sonra turistlerin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor
Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor
Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor
Eşsiz doğa güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK

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