Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık çalışanları için özel koruma
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir, Güncel

Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık çalışanları için özel koruma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi.

09.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:06
Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık çalışanları için özel koruma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Hastane yönetimi bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde, korona virüs salgını için bir çok önlem alındı. Bir güvenlik kabini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürüldü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. Alınan örnekler İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiliyor. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Ali Serdar Pedükcoşkun, salgın başladıktan sonra hastane personeliyle hastaların temasını en aza indirecek önlemler aldıklarını dile getirerek, "Hasta ile sağlık personelinin temasını önlemek amacıyla bir güvenlik kabinini sağlık kabinine dönüştürdük. Sağlıkçıların, kollarını kullanabilmeleri için iki alan açıldı. Hasta, kabinin dış kısmında duruyor, doktorlar ise iç kısımda. Böylece temas olmadan hastadan örnek alınabiliyor" dedi.

"Bulaş ihtimali ortadan kalkıyor"

Kabin aracılığı ile hastadan örnek alındığı için bulaş ihtimalinin ortadan kalktığını vurgulayan Pedükcoşkun, hastanın teşhir edilmemesi için de kabinin çevresinin paravanlarla kapatıldığını belirterek, şunları söyledi: "Şüpheli durumlarda, hastane bünyesinde oluşturduğumuz Covid-19 izolasyon servisinde hastalarımız tedavi altına alınıyor. Hastanemizde kişisel koruyucu güvenlik ekipmanları ve hemen kullanılması gereken ilaçlarımız mevcut. Her türlü donanımımız var. Hiç bir vatandaşımız bu konuda endişeye kapılmasın." Pedükcoşkun, ayrıca her hastadan sonra kabinin havalandırıldığını, bütün yüzeylerin dezenfekte edildiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesinin poliklinikler bölümüne de vücut ısısını ölçen termal kameralardan yerleştirmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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