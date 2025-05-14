Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi tarihte sezon finali yapacak?

Eşref Rüya sezon finali ne zaman yapılacak? Yayınlanan bölümleriyle izleyiciden tam not alan dizi, Haziran ayına yaklaşırken sezon finaliyle ara vermeye hazırlanıyor. Kanal D'nin yayın takvimine göre dizinin sezon finali Haziran 2025'in ilk haftasında gerçekleşecek. Peki, Eşref Rüya sezon finali ne zaman?

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uluç Bayraktar'ın yönettiği, Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı Tims&B imzalı dizi okulların kapanacağı 20 Haziran haftası sezon finali yapacak ve 18 Haziran'da ekrana gelecek 13. Bölümüyle 1. Sezonunu kapatacak.

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcı firma, sezon finalinin ardından dizinin yaklaşık 2 ay ara vereceğini ve Ağustos 2025'te ikinci sezon çekimlerinin başlayacağını açıkladı. Yeni sezonun ise Eylül 2025 itibarıyla Kanal D ekranlarında yerini alması bekleniyor.

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.