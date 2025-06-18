Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 13. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin 12. bölümünde Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler.

Nisan, Eşref'in tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de Eşref'le bir gelecek hayali kurmaktan kendini alamaz. Eşref ise, Rüya'dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içindedir.

Yetimler tarafında Eşref'in başa geçişi için düzenlenecek merasim gündem olurken, Kadir her an ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çaresiz kalan Kadir, Çiğdem'in sinsi planlarına sığınmak zorunda kalacaktır. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan'la ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, kararlarını alt üst edecek beklenmedik bir gelişme ile karşılaşacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Tahtını, tacını başına yıkmaya geldim!" Nisan, Eşref'in çatışmaya gideceğini anlayınca sağ salim geri dönmesi için ona yalvarır. Kadir'i alt etmeye giden Eşref ise bu kez bir sürprizle karşılaş

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.