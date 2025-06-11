Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 12. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın ihanetini öğreniyor mu? Eşref, Nusret'i öldürerek tüm düşmanlarına gözdağı verir. Durumun ciddiyetini anlayan Kadir, artık maskesinin düşmek üzere olduğunu hisseder. Eşref'le yüzleşme vakti geldiğinde ise, bunun her şeyi yoluna koymak için son şansı olduğunu fark eder.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşref ve Nisan arasında gerilim tırmanıyor! Eşref, Nisan'a ne kadar değer verdiğini anlatmaya çalışırken Eşref'in yakalanmasıyla her şey alt üst oluyor!

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.