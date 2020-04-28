Esrarengiz hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı -Esrarengiz hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı 200 kişinin bakkal ve marketlere olan borcunu ödedi Türkiye'de küçük bakkal ve marketlerde kimliğini gizli tutarak borçluların borçlarını ödeyen bazı kişilere ise maddi yardım yapan esrarengiz hayırsever bu defa da Düzce'de ortaya çıktı.

-Esrarengiz hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı

200 kişinin bakkal ve marketlere olan borcunu ödedi

DÜZCE - Türkiye'de küçük bakkal ve marketlerde kimliğini gizli tutarak borçluların borçlarını ödeyen bazı kişilere ise maddi yardım yapan esrarengiz hayırsever bu defa da Düzce'de ortaya çıktı.

Son dönemde küçük bakkal, market ve gıda pazarlarında yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever bu kez Düzce'de ortaya çıktı. Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde ki mahalle bakkallarına giden esrarengiz hayırsever yaklaşık 200 kişinin bakkallara olan irili, ufaklı borçlarını kapattı.

Aydınpınar Caddesi üzerinde bakkallık yapan Ömer Engin, "Hayırsever geldi 30 kişinin irili, ufaklı borçlarını ödedi. Bu şekilde hayır yaptığını söyledi. Kimliğini bende bilmemek üzere gizli kalmasını istedi. Borçları ödedi gitti. Bana gelen kimliğinin de bilinmesini istemediğine göre bu gizli kalmasından yana olan bir kişi ve örnek olması gerekir. Bizim ananelerimize uygun bir şekilde geldi. Hayrını yaptı gitti. Bizde borçları ödenen kişilere borçlarının hayırsever tarafından ödendiğini bildirdik. Onlarda sevindiler, rahatladılar, dua ettiler. Cadde üzerinde çok fazla küçük market yok neredeyse kalmadı. Hep büyük marketler doldu. Bu şahıslar herhalde küçük bakkallara uğruyorlar ki bizi mahalle bakkalı olarak gördü geldi" dedi.

Kaynak: İHA