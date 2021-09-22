Esra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun (27) ile evde bulunan Dilan C., Furkan G. ve Hankulu'nun kanlarında uyuşturucu madde tespit edildiği ortaya çıktı.

Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlandı. Soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Savcılık, bu sonuçlarla birlikte dosyadaki diğer delilleri, Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.