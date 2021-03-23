Esra İçöz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Esra İçöz'ün hayatı ve biyografisi!

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ESRA İÇÖZ KİMDİR?

Esra Akdoğan İçöz, (d. 9 Ocak 1978, İstanbul), Türk Sanat Müziği şarkıcısı.

Esra İçöz doğum tarihi : 9 Ocak 1978

Esra İçöz kaç yaşında : 43 yaşında

Esra İçöz mesleği ne : Türk Sanat Müziği şarkıcısı

Esra İçöz nereli : İstanbul doğumlu

HAYATI VE EĞİTİMİ

İlk ve orta eğitiminden sonra lise eğitimini Burhan Felek Lisesi'nde tamamladı. 1994'te Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi. 5 yıl süreyle burada repertuvar,usul ve nazariyat dersleri aldı. 1996'da İstanbul Teknik Üniversitesi devlet konservatuvarı sınavlarına girerek iki bölümde okumaya hak kazandı.

SES EĞİTİMİ

Ses eğitimi bölümünde eğitimine başladı. Alâeddin Yavaşça, Tülun Korman, Çetin Körükçü, Selahattin İçli, Rahmi Sönmezocak gibi değerli hocalardan ders aldı. Aynı yıl TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu amatör ses yarışmasında Marmara bölge birincisi seçildi.

1997'de yine TRT İstanbul Radyosu'nun yetişmiş ses sanatçı sınavını kazanarak bu kurumda görev yapmaya başladı. TRT'de birçok konser ve etkinliklerde yer aldı. 2001'de İTÜ Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden birincilikle mezun oldu, bir yıl müzik öğretmenliği yaptı.

CEMAL REŞİT REY İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Musiki Dernekleri'nin düzenlediği konserlere konuk sanatçı olarak davet edildi. 2004 yılında bestekâr Esma Karamancı'nın eserlerinden oluşan Yaşamın Sesi adlı albüm çalışmasında solist olarak yer aldı. 2005 yılında kurulan Cemal Reşit Rey İstanbul Türk Müziği Topluluğu'na katıldı. Hâlen bu topluluktaki çalışmalarına devam etmektedir.