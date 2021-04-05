Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında?

Psikolog Esra Ezmeci Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Değerli bilgileriyle izleyenleri bilgilendirecek, Esra Ezmecinin hayatı merak ediliyor. Keyifli bir programın yaşanacağı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını kaçırmayın. Peki, Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında? Esra Ezmeci hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Psikolog Esra Ezmeci Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Değerli bilgileriyle izleyenleri bilgilendirecek, Esra Ezmecinin hayatı merak ediliyor. Keyifli bir programın yaşanacağı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını kaçırmayın. Peki, Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında? Esra Ezmeci hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da doğan bir psikologdur.

2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halka İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yeniden lisans öğrenimi gördü. Bölümünü birincilikle tamamlayan Ezmeci, ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansın ardından öğrenimine, Adli Bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etti. Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listelerindeki yerini koruyor.

Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Bireysel danışmanlık, aile - ilişki - evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık tedavisi vb. alanlarda da önemli çalışmaları bulunan Ezmeci, özgün teknikleriyle alanının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

ESRA EZMECİ KİTAPLARI

  • Kararı Ben Veririm
  • Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir
  • Süt Lekesi

PSİKOLOG ESRA EZMECİ KAÇ YAŞINDA?

Psikolog olan Esra Ezmeci 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.

Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:00:28. #1.16#
title