Esra Ersoy, kadın takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti
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Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçisinin ahlaksız teklifini ifşa etti. Esra Ersoy'un paylaştığı hikayesine yanıt veren takipçisi, "Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" mesajını attı. Mesajı gören Esra Ersoy, "Şaka gibi" diyerek hikayesinde paylaştı.
Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"ŞAKA GİBİ"
Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti. Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.
TELEFONLA KAYDA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.
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