Esra Ersoy, kadın takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti - Haberler
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Esra Ersoy, kadın takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Haberler.com - Magazin
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Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçisinin ahlaksız teklifini ifşa etti. Esra Ersoy'un paylaştığı hikayesine yanıt veren takipçisi, "Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" mesajını attı. Mesajı gören Esra Ersoy, "Şaka gibi" diyerek hikayesinde paylaştı.

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ŞAKA GİBİ"

Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti. Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.

Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti

TELEFONLA KAYDA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.

Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Haberler.com - Magazin

Ciciş Kardeşler, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Cinsellik, Magazin, Haberler

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