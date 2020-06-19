Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü

Esra Erol, dün yayınlanan programında oğlunun evine dönmesini isteyen baba, bu olaydan suçladığı Ayfer Duran ile canlı yayında birbirine girdi. "Cinlerle görüşüyorum" diyerek gündeme gelen kadının sözlerine sinirlenen acılı baba, bir anda öfkelenince canlı yayına ara verildi.

19.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:02

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı günlerdir gördüğü rüyaların gerçek çıktığını söyleyen Ayfer Duran'un olayını işliyor. Cinlerle görüştüğünü söylediği için kendisine inanmayan ailesini bağını koparan Ayfer Duran, 3 çocuğunu ve komşusunun oğlunu alarak evinden ayrıldı. Dün yayınlanan programda ise konular konuşulurken bir anda gerginlik çıktı. Esra Erol olaya müdahale ederken yayın bir süreliğine kesildi.

3 ÇOCUĞU VE ÖZER'LE İSTANBUL'A GELİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ayfer Duran, cinlerle görüşmeye başladığını iddia ederek çocuklarını da 'Babanız ölecek, rüyamda gördüm' demeye başladı. Kardeşine de 'Eşin kötü yola düşecek, sen öleceksin, kızın kaçacak' diyen Ayfer Hanım, kardeşi rüyasına inanmayınca onunla da tüm irtibatını kesti. Annesi de rüyalarına inanmıyor diye ona da cephe alan Ayfer Hanım, çocukları ile birlikte 6 ay önce Iğdır'dan İstanbul'a geldi. Oğlunun arkadaşı 25 yaşındaki Özer'i de yanına alan Duran, dün canlı yayında bir kez daha eşi ve Özer'in ailesiyle karşı karşıya gelen Ayfer Duran hakkındaki iddialarla çılgına döndü.

Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü

BİR ANDA AYAKLANIP ÜZERİNE YÜRÜMEYE KALKIŞTI

Oğlu Özer'in evine geri dönmesini isteyen acılı anne Çiğdem hanım, "Oğlum geri dönsün diye Ayfer hanımdan bile özür diliyorum" dedi. Ayfer Duran'ın kızı Semanur ise bu cümleye sinirlenerek "Oynuyorsun" diyerek aileye suçlamalarda bulundu. Çiğdem Hanım, Ayfer Hanım'ı işaret ederek, 'Bana sürekli parmak sallıyor. Beni tehdit ediyor. Sürekli bir şeyler mırıldanıyor. Ben korkuyorum' dedi. Semanur bunun üzerine ona hakaret etmeye başladı. Söylenen sözler Tahsin beyi çileden çıkarttı. Bir anda stüdyoda ortalık karıştı. Tahsin Bey ayağa fırlayınca ekipteki erkekler müdahale ederek yerine oturtmaya çalıştı. Ancak sinirden çılgına dönen Tahsin bey sakinleşmeyince araya giren Esra Erol yayını kesti.

Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü

AVUKAT İLE BİRBİRİNE GİRDİ

Bu olayın yanı sıra Ayfer Duran'ın eşi Şaban Duran'ın kızını 18 yaşında evlendirmek istemediğini öğrenen avukat Hülya Kuran alkışlayarak babaya destek oldu. Kuran'ın alkışlamasıyla sinirlenen Ayfer Duran, "Sen bu adamı alkışladın, hakkımızı yiyorsun bunun hesabını nasıl vereceksin" diyerek tepki gösterdi. Duran'ın kendisini hedef alan sözler sarf etmesine sinirlenen Kuran ise çileden çıkarak "Bana din üzerinden saldıramazsın" diyerek yanıt verdi. Esra Erol kavga üzerine sesleri aldı ve avukatı ile Ayfer Hanımın arasına girdi.

Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Ayfer Duran
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Özer'in ailesi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Ayfer Duran ve çocukları
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Yorumları (1)
GICIK: cinci kadın iyi reklam yapmıştır, gerisi teferruat
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Magazin
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Magazin
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Magazin
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Magazin
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Magazin
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Magazin
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Murat Kurum Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Emre Kınay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:12:12. #1.15#
title