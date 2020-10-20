Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı

20.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:30

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Özbay Özışık, bir çocuğunun annesi olan nikahlı eşinin kuaföre gitme bahanesiyle evden kaçtığını ve başka bir erkekle davullu zurnalı düğün yaptığını söyleyerek yardım istedi.

Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık'ın anlattıkları tüm Türkiye'yi şoke etti. Oğluyla birlikte programa katılan anne Özgül Özışık ise oğlunun başına gelenleri canlı yayında bir bir anlattı.

"DÜĞÜNDEN BİR AY SONRA BABASININ EVİNE KAÇTI"

Özgül Özışık, oğlunun yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Oğlumla Aycan sosyal medyadan tanıştı. Aycan bir gün tüpçünün arabasına binerek şehir merkezine gelmiş otobüs bileti bulamayınca bizi aradı 'Gelin beni alın' diye. Meğer benim gelin Aycan başkasıyla nişanlıymış. Ailesi de benden 20 bin TL başlık parası istedi. Aycan'ın ailesi benden 20 bin TL'yi alıp kızının nişanlısının ailesinden aldıkları parayı vereceklermiş. Yani benden alıp onlara verecekler. Ben para vermedim gittim resmi nikah kıydırdım. Kasım ayında kaçıp gelmişti biz şubat ayında düğün yaptık ama gelinim o zamana kadar 3 aylık hamileydi. Mart'ın 9'unda Aycan evden kaçtı. Babası kızının psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Babasının yanına gittikten 3 gün sonra arayıp 'Özbay ben seni de çocuğunu da istemiyorum buraya gelip imza at çocuğu aldıracağım' dedi. Sonra da boşanma davası açtı."

Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı

"OĞLUMLA BOŞANMADAN BAŞKA ADAMLA DÜĞÜN YAPTI"

"3 gün sonrada ailesinin vermek istediği dayısının oğlu Gökhan Çelik'le Adana'ya kaçtı. Bununla da kaçarken çocuğunu aldırdığını söylemiş. Ben Gökhan'ın ailesini arayarak 'Siz resmi nikahlı evli olan ve hamile olan bir kadını nasıl kaçırırsınız size dava açacağım' dedim. Sonra onlar da ayrıldı. Aradan zaman geçince Aycan doğum yaptı. Bebek 1 buçuk kilo doğduğu için küvöze aldılar. Bebek hastanedeyken Aycan da geziyordu. Bana telefon açıp 'Ya gel çocuğu al ya da çocuk esirgemeye vereceğiz' dediler. Biz hemen gittik. Sonra bebeğin 40'ı çıkınca Aycan 'bana bir şansa daha verin' diye geri geldi. Geçtiğimiz şubat ayına kadar bizimle kaldı sonra bir gün 'Kuaföre gidiyorum' deyip evden kaçtı. Sonra Nuri Gerçek isimli kişiyle davullu zurnalı düğün yaptı."

Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı

ESRA EROL TEPKİ GÖSTERDİ

Özışık ailesinin anlattıklarından sonra canlı yayına bağlanan Aycan'ın ablası Gamze, kardeşinin Nuri Gerçek ile birlikte olduğunu söyleyerek tüm iddiaları kabul etti. Esra Erol ise yaşanan bu olayın ardından "Aycan çocuğunu ne zamandır görmüyor. Bana kardeşinizin şu anki ilişkisini, yaptığınız düğünü derneği nasıl açıklayacaksınız bunu merak ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı
Aycan Özışık ve Özbay Özışık
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı

İlgili Haberler

Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı
Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı
Esra Sönmezer: Sahneleri özledim
Esra Sönmezer: Sahneleri özledim
Haber Yorumları (7)
HYT: Kepazelik başka bişiy degill
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
YAHYA: Durmak yok, çoklu evlilik yapmak var.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
URFALI: yaptıği rezlik yetmez birde TV lerde rezil ol devlet nerde
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Binnur Kaya Ercan Kesal Erdem Tepegöz
Spor Samatta Ozan Tufan Malcolm Thomas Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 16:42:20. #1.15#
title