Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Özbay Özışık, bir çocuğunun annesi olan nikahlı eşinin kuaföre gitme bahanesiyle evden kaçtığını ve başka bir erkekle davullu zurnalı düğün yaptığını söyleyerek yardım istedi.

Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık'ın anlattıkları tüm Türkiye'yi şoke etti. Oğluyla birlikte programa katılan anne Özgül Özışık ise oğlunun başına gelenleri canlı yayında bir bir anlattı.

"DÜĞÜNDEN BİR AY SONRA BABASININ EVİNE KAÇTI"

Özgül Özışık, oğlunun yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Oğlumla Aycan sosyal medyadan tanıştı. Aycan bir gün tüpçünün arabasına binerek şehir merkezine gelmiş otobüs bileti bulamayınca bizi aradı 'Gelin beni alın' diye. Meğer benim gelin Aycan başkasıyla nişanlıymış. Ailesi de benden 20 bin TL başlık parası istedi. Aycan'ın ailesi benden 20 bin TL'yi alıp kızının nişanlısının ailesinden aldıkları parayı vereceklermiş. Yani benden alıp onlara verecekler. Ben para vermedim gittim resmi nikah kıydırdım. Kasım ayında kaçıp gelmişti biz şubat ayında düğün yaptık ama gelinim o zamana kadar 3 aylık hamileydi. Mart'ın 9'unda Aycan evden kaçtı. Babası kızının psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Babasının yanına gittikten 3 gün sonra arayıp 'Özbay ben seni de çocuğunu da istemiyorum buraya gelip imza at çocuğu aldıracağım' dedi. Sonra da boşanma davası açtı."

"OĞLUMLA BOŞANMADAN BAŞKA ADAMLA DÜĞÜN YAPTI"

"3 gün sonrada ailesinin vermek istediği dayısının oğlu Gökhan Çelik'le Adana'ya kaçtı. Bununla da kaçarken çocuğunu aldırdığını söylemiş. Ben Gökhan'ın ailesini arayarak 'Siz resmi nikahlı evli olan ve hamile olan bir kadını nasıl kaçırırsınız size dava açacağım' dedim. Sonra onlar da ayrıldı. Aradan zaman geçince Aycan doğum yaptı. Bebek 1 buçuk kilo doğduğu için küvöze aldılar. Bebek hastanedeyken Aycan da geziyordu. Bana telefon açıp 'Ya gel çocuğu al ya da çocuk esirgemeye vereceğiz' dediler. Biz hemen gittik. Sonra bebeğin 40'ı çıkınca Aycan 'bana bir şansa daha verin' diye geri geldi. Geçtiğimiz şubat ayına kadar bizimle kaldı sonra bir gün 'Kuaföre gidiyorum' deyip evden kaçtı. Sonra Nuri Gerçek isimli kişiyle davullu zurnalı düğün yaptı."

ESRA EROL TEPKİ GÖSTERDİ

Özışık ailesinin anlattıklarından sonra canlı yayına bağlanan Aycan'ın ablası Gamze, kardeşinin Nuri Gerçek ile birlikte olduğunu söyleyerek tüm iddiaları kabul etti. Esra Erol ise yaşanan bu olayın ardından "Aycan çocuğunu ne zamandır görmüyor. Bana kardeşinizin şu anki ilişkisini, yaptığınız düğünü derneği nasıl açıklayacaksınız bunu merak ediyorum" diyerek tepki gösterdi.