Esra Erol'un canlı yayında genç kız için söyledikleri, Hazal Kaya'yı çileden çıkardı: Sen kimsin, şov yapıyorsun

Esra Erol'da programında yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.

ESRA EROL'UN SÖZLERİ HAZAL'I KIZDIRDI

Esra Erol'un kameralar önünde 18 yaşındaki Elif'e söylediği sözler, Hazal Kaya'yı kızdırdı. Ünlü oyuncu, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak Erol'u sert bir dille eleştirdi.

"BİR KADIN ÜZERİNDEN ŞOV YAPIYORSUN"

Kaya paylaşımına şunları yazdı: Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?