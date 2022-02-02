Esra Erol'un 40 yaşındaki adama kaçtığı için tepki gösterdiği 18 yaşındaki Elif, ailesine döndü

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım'ın evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

40 YAŞINDAKİ EVLİ ADAMA KAÇMIŞ

Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun'a kaçtığı belirlendi. Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Akkoyun'un, Elif Yıldırım'ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi.

ESRA EROL, GENÇ KIZA TEPKİ GÖSTERDİ

Canlı yayına katılan Elif, kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırdı. Yüzünün görünmesini istemediğini söyleyen Elif, Esra Erol'a tepki gösterdi. Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak, "Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" ifadelerini kullandı.

ELİF, AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ

Dün yayınlanan programının sonunda açıklama yapan Esra Erol, tüm yaşananların ardından Elif'in ailesinin yanına geri döndüğünün müjdesini verdi. Elif'in kız kardeşinin yanında olduğunu söyleyen Esra Erol, aileye "Gözünüz aydın. Artık kızına daha şefkatli yaklaşın, konuş, anlaşın. Evladınızdan vazgeçmediğiniz için de teşekkür ediyorum" dedi.

CANLI YAYINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Telefonla canlı yayına bağlanan ancak çok konuşmak istemediğini belirten Elif ise "Ailemin yanına geri döndüm. İnşallah mutlu olurum" dedi.