Esra Erol tiktok fenomeni! Esra Erol tiktok fenomeni İlknur!
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Esra Erol tiktok fenomeni! Esra Erol tiktok fenomeni İlknur!

Esra Erol tiktok fenomeni! Esra Erol tiktok fenomeni İlknur!
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Samsun'da yaşayan 7 çocuk annesi İlknur Biryan, 3 hafta önce 24 yıllık kocasını bırakarak evden kaçtı. TikTok fenomeni eşini bulmak için Esra Erol'un programına çıkan Ali Biryan, "Karım, Eşref'e kaçtı. Onu çok seviyorum evine dönsün" diyerek çağrıda bulundu. Esra Erol tiktok fenomeni! Esra Erol tiktok fenomeni İlknur!

Samsun'da yaşayan 7 çocuk annesi İlknur Biryan, 3 hafta önce 24 yıllık kocasını bırakarak evden kaçtı. TikTok fenomeni eşini bulmak için Esra Erol'un programına çıkan Ali Biryan, "Karım, Eşref'e kaçtı. Onu çok seviyorum evine dönsün" diyerek çağrıda bulundu. Esra Erol tiktok fenomeni! Esra Erol tiktok fenomeni İlknur!

ESRA EROL TİKTOK FENOMENİ İLKNUR

Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan'a geri dön çağrısında bulundu. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak giden kadının daha önce de iki günlüğüne Ankara'ya kaçtığı ortaya çıktı. Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref'e gidiyorum" dedi.

"ANNEM, SOSYAL MEDYADAN BAŞKALARIYLA KONUŞUYORDU"

Çiftin canlı yayına bağlanan büyük kızları Ebru ise "Annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu" ifadelerini kullandı. Genç kız, kardeşinin de annesin konuşmalarına şahit olduğunu söyledi.

"EŞİMİN ARKADAŞLARI VARDI AMA SEVDİĞİMDEN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM"

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

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Esra Erol tiktok fenomeni! Esra Erol tiktok fenomeni İlknur! - Haberler
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