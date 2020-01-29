Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı
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Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, geçici vilayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, çocuklarına kavuştu. Esra Erol ise sevincini gizleyemedi ve led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı.

29.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:18
Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı

Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen , sayesinde çocuklarına kavuştu.

BİR ANNE DAHA EVLATLARINA KAVUŞTU

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir anne daha evlatlarına kavuştu. 5 Haziran 2019 tarihinden beri çocuklarının yüzünü göremeyen 25 yaşındaki Kezban Durmuş, Esra Erol'dan yardım istedi. Yaklaşık 3.5 yıl önce Durmuş ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Kezban Durmuş, eşinin 3 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğunu 7 aydır kendisinden kaçırdığını iddia etti. Gözyaşları içinde isyan eden Kezban Durmuş, çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu, her yolu denemesine rağmen bir türlü evlatlarına ulaşamadığını ifade etti.

ESRA EROL SEVİNCİNİ GİZLEYEMEDİ

Yaklaşık 1 haftadır eşi Ulaş Çelik Durmuş ile iletişim kurmaya çalışan Esra Erol'da ekibi, gelen ihbarları tek tek değerlendirdi. Çocuklarıyla birlikte 'da gizli bir yerde saklandığı düşünülen Durmuş, yerini söylememekte ısrar etti. Yaklaşık 7 aydır İstanbul'un muhtelif yerlerinde saklanmayı başaran baba Durmuş, Esra Erol'da izleyicisinin gözünden kaçmadı. Programı arayarak ihbarda bulunan izleyiciler sayesinde çocuklara ulaşıldı. Esra Erol ise, sevincini saklayamadı. Muhabirinin led ekranda bulunan görüntüsüne sarıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Esra Erol sevincini gizleyemedi, led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı
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