Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 5 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 5 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL PROGRAMI FORMATI

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.