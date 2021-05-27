Esra Erol Ömer ve Emre'nin annesi kim? Ömer ve Emre annelerini buldular mı?

26 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümde annelerini arayan Ömer ve Emre annelerini buldular mı? Esra Erol Ömer ve Emre'nin annesi kim? Esra Erol saat kaçta?

Dün yayınlanan Esra Erol programında annelerini arayan Ömer ve Emre'nin hikayesi yürek burktu. Peki, Esra Erol Ömer ve Emre'nin annesi kim? Ömer ve Emre annelerini buldular mı?

ESRA EROL ÖMER VE EMRE'NİN ANNESİ KİM?

Esra Erol, Lamiye Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, Ömer annesine bir an önce kavuşmak istediğini, çok mutlu olduğunu belirtti. Muhabir Lamiye Hanım'ın yanına gitti ve Lamiye Hanım, çocuklarının umurunda olmadığını, istemediğini söyledi.Muhabir, oldukları sokağın hareketli olduğunu, Lamiye Hanım'ın da etrafında birilerinin olduğunu vurguladı ve Lamiye Hanım'ın üzerinden kazanç sağlandığını söyledi. Ömer, sağlam ve hayatta olduklarını yineleyip anneleri eğer ben çocuklarımı istemiyorum derse bile emin olamayacağını, annesinin psikolojisinin yerinde olmadığını vurguladı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.