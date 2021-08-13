Esra Erol ne zaman başlayacak 2021? Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol resmen duyurdu!

ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile birlikte fenomen programları arasında yer alan "Esra Erol'da" yeni sezonun ne zaman başlayacağı son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor 2021?

Esra Erol ne zaman başlayacak? Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı "Esra Erol'da" programının başlangıç tarihi son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu bağlamda Esra Erol'un ne zaman başlayacağı sık sık vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İnternette en çok "Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni sezon ne zaman? Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor 2021?" soruları araştırılırken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı resmen duyuruldu. Detaylar haberimizde...

ESRA EROL'DA FİNAL Mİ YAPTI?

Esra Erol'da programı 25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan bölümüyle Sezon Finali yaptı.

Esra Erol sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda;

"2020-2021 sezonu koca bir dönem boyu bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Allaha emanet olun." dedi.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen programının başlangıç tarihini yine Instagram'dan attığı hikaye ile sevenleriyle paylaşan Esra Erol, yeni sezon tarihi ile ilgili müjdeli haberi duyurdu.

"Yeni sezon için hazırız. 30 Ağustos tarihinde kavuşuyoruz." açıklamasında bulunan Erol, yeni sezonun 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacağını paylaştı.