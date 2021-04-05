Esra Erol Murat Şen kimdir? Esra Erol Aslı Şen kimdir?
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Esra Erol Murat Şen kimdir? Esra Erol Aslı Şen kimdir?

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Esra Erol Murat Şen kimdir? Esra Erol Aslı Şen kimdir?

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'la programında Murat Şen ve Aslı Şen olayı nedir? Esra Erol Murat Şen kimdir? Esra Erol Aslı Şen kimdir? Esra Erol canlı izle!

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'la programında Murat Şen ve Aslı Şen olayı nedir?Esra Erol Murat Şen kimdir? Esra Erol Aslı Şen kimdir? Esra Erol canlı izle!

ESRA EROL MURAT ŞEN KİMDİR?

Esra Erol programında duyduğumuz Murat ve Aslı Şen olayı nedir? Esra Erol'la programına katılan Murat Şen'in 10 yıllık eşinin Sedat Bey'e kaçması sonucu programa katıldı. Beraber olan Aslı Şen ve Sedat Bey'in evli olması çiftlerin arasında gerginliğe sebep oldu.

ESRA EROL MURAT-ASLI ŞEN OLAYI NEDİR?

İsmini vermek istemeyen izleyici Güldan'e hanımın yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle kandırıp para aldığını iddia etti.Telefondaki hanımefendi, Güldane Hanım yüzünden anne ve babasının evliliğinin bittiğini, Güldane Hanım ile babasının İstanbul'da görüştüklerini, babasının Güldane Hanım'a beyaz eşya aldığını, bunu annesinin öğrenince boşandıklarını belirtti. Güldane Hanım ise beyefendiyi hatırladığını dile getirirken boşanmaları için iyi olmuş söyleminde bulundu. Telefondaki hanımefendi, Güldane Hanım'ın hala babası ile birlikte olup olmadıklarını bilmediğini ama aralarındaki ilişkilerinin 1 yıl sürdüğünü vurguladı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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