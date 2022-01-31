Esra Erol kimdir? Esra Erol kaç yaşında, nereli?

Gündemdesık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Erol merak konusu oldu. İşte Esra Erol hakkında merak edilen Esra Erol kimdir, Esra Erol hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA EROL KİMDİR?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir.[1] Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

Kariyeri

2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) (Teknoloji TV)

2005–2007: Turkuaz (Kanal D)

2007–2008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)

2008–2009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)

2009–2013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)

2013–2015: Esra Erol'la (FOX)

2015–günümüz: Esra Erol'da (atv)

Oyunculuk deneyimi

Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004

Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004

Çemberimde Gül Oya (TV dizisi) - 2005[2]

Başkan (TV Filmi) - 2005

Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009

Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010

Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012

Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal D - 2012

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