Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

38. yaşını kutlayan Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoyu gören başarılı sunucu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
13.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:00

Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, dün yeni yaşına girdi. Ekibinin hazırladığı videoyla duygusal anlar yaşayan Esra Erol sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

ÖĞRETMENLERİ ESRA EROL'U ANLATTI

38. yaşını kutlayan Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Esra Erol'un öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoda, ünlü sunucunun çocukluk fotoğrafları ekrana geldi ve öğretmenleri Esra Erol'u anlattı.

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Esra Erol, programda öğretmenlerini görünce çok şaşırdı ve sürpriz karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları (1)
AGA: benim bøyle sorumun yok o kadar sacma gun var bir de bunu ekler isen batarsin saglik oldugum surece benim icin øzel gun
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