Esra Erol'daki Kavuşma Anı İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu!

78 yaşında ki Özkan Ünal Esra Erol'da programına katılarak 14 yıldır oğlu Ünal'ı tüm çabalarına rağmen bulamadığını ifade etti. 14 yıl önce 10 Ağustos tarihinde ortaya kaybolan Ali Ünal'a Esra Erol ulaştı.

"DAYANAMIYORUM GEL BİZİ TESELLİ ET"

20 gün önce büyük oğlunu kaybeden Özkan Amca, "2005 yılı 10 ağustos, bir kara çarşamba üstüme kapkara çöktü. Eve geldim annesine sordum, Ali nerede dedim. Ceyhan'a gitti dedi akşam gelmeyince telaşlandım. O gidiş bu gelmeyiş, ne cemalini gördüm ne sesini duydum. Kara çarşambanın altında kaldım. Artık gel Alim, ağabeyin Yavuz 35 yaşında gözümün önünde öldü. Dayanamıyorum gel bizi teselli et. Özür dilerim, ben zalim değilim" dedi.

"İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU"

Gelen birçok ihbar Ali Ünal'ın Fethiye'de olduğu yönündeydi. Esra Erol ekibi ilk uçakla Fethiye'ye gitti. 24 saat boyunca Ali Ünal'ın daha önce görüldüğü yerler teker teker kontrol edildi. 14 yıl önce 10 Ağustos tarihinde ortaya kaybolan Ali Ünal'a Esra Erol ulaştı. Bugün büyük kavuşma canlı yayında gerçekleşti. Ali Ünal, Esra Erol'da babası Özkan Ünal ile canlı yayında buluştu. Buluşma anında 78 yaşındaki baba Özkan Ünal'ın sözleri, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada ise Özkan Amca'nın oğlu ali Ünal ile kavuşması çok konuşulanlar arasında yerini aldı.