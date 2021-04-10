Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! "Karımdan şiddet görüyorum" diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi
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Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! "Karımdan şiddet görüyorum" diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına çıkan Muammer isimli adam, eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyerek yardım istedi. Karısı başka bir adam kaçan Muammer, boşanmak istediği eşinden önceki gün de kamera karşısında şiddet gördü.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Kastamonu'dan gelen Muammer Güzel, eşi Gülhan Güzel'den şiddet gördüğünü söyleyerek boşanmak istediğini belirtti. Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla eşinin kendisini dövdüğünü söyleyen adam, "Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" diyerek yardım istedi.

"SEZAİ'DEN ÇOCUK YAPIP BAŞKASININ NÜFUSA KAYDETTİRDİ"

Başka bir adama kaçan eşi Gülhan Güzel'den boşanmak isteyen Muammer Güzel, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" dedi.

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! 'Karımdan şiddet görüyorum' diyen adam kameralar önünde darp edildi

ÖNCE BARIŞMAK İSTEDİ SONRA VAZGEÇTİ

Karı-koca önceki gün canlı yayında yüzleşti. Kaçtığı Sezai'nin hırsızlık suçundan cezaevine girdiğini öğrenen ve kadın ticareti yaptığı iddialarını duyan Gülhan Güzel, eşi Muammer ile barışmak istediğini hatta tüp bebek yöntemiyle eşinden çocuk yapmak istediğini söyledi.

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! 'Karımdan şiddet görüyorum' diyen adam kameralar önünde darp edildi

Bir dargın bir barışık olan çift, iki gün önce yine Esra Erol'un programına çıktı. Barıştıkları düşünülen çiften Gülhan, "Para konusunda Muammer çok iyi ama ben Sezai'nin yanında huzurluyum" diyerek boşanmak istediğini söyledi.

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! 'Karımdan şiddet görüyorum' diyen adam kameralar önünde darp edildi

EŞİNE HERKESİN İÇİNDE ŞİDDET UYGULADI

Dengesiz tavırlarıyla Esra Erol'u da sinirlendiren Gülhan, önceki gün yayında sonra eşi Muammer Güzel ile birbirine girdi. Muammer'in "Çocuğa iyi bak, onu dövme" demesine sinirlenen Gülhan, eşine saldırdı. Kameraların kayıtta olduğu anda sinirlerine hakim olamayan Gülhan, eşine yumruk ve tekmeler savurdu. İzlediği görüntülerden sonra sinirlenen Esra Erol, çiftin boşanması için işlemleri başlattığını açıkladı.

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! 'Karımdan şiddet görüyorum' diyen adam kameralar önünde darp edildi
Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! 'Karımdan şiddet görüyorum' diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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