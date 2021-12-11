Esra Erol'da programında duygusal anlar! Bebek sahibi olacağını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu - Haberler Magazin
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Esra Erol'da programında duygusal anlar! Bebek sahibi olacağını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun zamandır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, bu zamana kadar birçok çiftin tüp bebek tedavisini üstlendi. Erol, bu kez de kendisinden yardım isteyen Adem ve Melek Buz çiftine müjdeli haber verdi. Canlı yayında bebeklerinin olacaklarını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında mutlu bir an daha yaşandı. Yaptığı yardımlarla bilinen Esra Erol bu kez Melek ve Adem çiftinin yüzünü güldürdü.

BEBEK HABERİNİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi olamayan çift Esra Erol'dan yardım istedi. 8 yıldır evli olan Melek ve eşinin isteğini kırmayan Erol, dün Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu ile başlattığı yardım projesi kapsamında genç çifte sevindirici haber verdi. Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol'da programında duygusal anlar! Bebek sahibi olacağını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'da programında duygusal anlar! Bebek sahibi olacağını öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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