Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir? Murat Şen ve Asuman Şen olayı nedir?
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Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir? Murat Şen ve Asuman Şen olayı nedir?

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Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir? Murat Şen ve Asuman Şen olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı 5 Nisan günü Murat Şen ve Asuman Hanım olayı dikkat çekti. Peki, Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı 5 Nisan günü Murat Şen ve Asuman Hanım olayı dikkat çekti. Peki,

Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir?

ESRA EROL'DA MURAT ŞEN OLAYI NEDİR?

10 senelik evliliklerinde 2 çocuğu bulunan Murat, işe gittiğimde eşi Asuman'ın Sedat isimli şahsa kaçtığını iddia etti. Sosyal medyada kaçtığı kişiyle fotoğraf paylaşması ve çocuklarını alması sebebiyle Murat Bey Esra Erol'la programına konuk oldu.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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