Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir? Murat Şen ve Asuman Şen olayı nedir?
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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı 5 Nisan günü Murat Şen ve Asuman Hanım olayı dikkat çekti. Peki, Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir?
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı 5 Nisan günü Murat Şen ve Asuman Hanım olayı dikkat çekti. Peki,
Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir?
ESRA EROL'DA MURAT ŞEN OLAYI NEDİR?
10 senelik evliliklerinde 2 çocuğu bulunan Murat, işe gittiğimde eşi Asuman'ın Sedat isimli şahsa kaçtığını iddia etti. Sosyal medyada kaçtığı kişiyle fotoğraf paylaşması ve çocuklarını alması sebebiyle Murat Bey Esra Erol'la programına konuk oldu.