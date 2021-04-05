Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir? Murat Şen ve Asuman Şen olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı 5 Nisan günü Murat Şen ve Asuman Hanım olayı dikkat çekti. Peki, Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı 5 Nisan günü Murat Şen ve Asuman Hanım olayı dikkat çekti. Peki,

Esra Erol'da Murat Şen olayı nedir?

ESRA EROL'DA MURAT ŞEN OLAYI NEDİR?

10 senelik evliliklerinde 2 çocuğu bulunan Murat, işe gittiğimde eşi Asuman'ın Sedat isimli şahsa kaçtığını iddia etti. Sosyal medyada kaçtığı kişiyle fotoğraf paylaşması ve çocuklarını alması sebebiyle Murat Bey Esra Erol'la programına konuk oldu.