Esra Erol'da ilginç olay! TikTok'ta fenomen olmak için 47 yıllık eşini terk etti
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Songül Döner, 47 yıllık eşinin kendisini terk ederek 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu söyledi. Canlı yayına bağlan Muzaffer Bey ise "Ben zeki ve yakışıklı biriyim. Kocanı fenomen yaptın, çatla, patla" diyerek oyun oynadı.
Esra Erol'un programında "Fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim" diyen adam sosyal medyada gündem oldu. Esra Erol'da programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
47 YILLIK EŞİNİ TERK ETTİ
Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Hanım "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi. Kısa süre içinde eşi Muzaffer Döner'e ulaşan Erol, duydukları karşısında şoke oldu.
"KOCANI FENOMEN YAPTIN ÇATLA, PATLA"
Canlı yayına katılan Muzaffer Bey, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti. "Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oyun oynamaya başlayan Muzaffer Bey sosyal medyada gündem oldu.
En çok hangi uygulamada zaman geçiriyorsunuz? #TikTok | #İnstagram | #Twitter | #Facebook— Haberler (@Haberler) December 14, 2021
Haberler.com - Magazin Haberleri