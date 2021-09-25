Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası! 24 yıllık eşini bulmak isteyen kadın isyan etti

ATV ekranlarında yayınlanan " Esra Erol'da" programında ikinci bir yufkacı vakası yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Duman isimli bir kişi, yufkacı Muammer'e kaçan eşi Hamide Duman'ı ve yengesi Hamide Duman'ı aramak için programa başvurmuş ve bu olay günlerce gündemden düşmemişti.

YUFKACIYA KAÇAN 24 YILLIK EŞİNİ BULMAK İÇİN BAŞVURDU

Aynı programda bu kez Zemzem ismindeki bir kadın, yufkacı Nejla Çobaner'e kaçan 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'i bulmak üzere çağrıda bulundu. Daha önce 2018 yılında da eşinin aynı kişiye kaçtığını ancak 2-3 ay sonra geri dönmesi üzerine kendisini affettiğini söyleyen Zemzem, geçtiğimiz aylarda tekrar Zeki Öztemel'in Yufkacı Necla'ya kaçtığını ifade etti.

"BENİ TEHDİT EDİYORLAR, ÖLDÜRECEKLER" DİYEREK KAÇMIŞ

Üstelik bu kez kaçmadan önce eşine "Beni tehdit ediyorlar, öldürecekler. Gitmek zorundayım" diyen Zeki Öztemel'in eşi Zemzem'den "Telefon borcum var" diyerek para aldığını da ortaya çıktı. Zemzem ise kendisiyle yüzleşebilmek adına Zeki Öztemel'i bulmak için çağrıda bulundu.

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