Esra Erol'da bugün yok mu, neden yok? 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Esra Erol'da sezon finali mi yaptı?

Hafta içi her gün A Tv ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Programın sadık takipçileri, "Esra Erol'da bugün neden yok, final mi yaptı, yayınlanacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Esra Erol'da bugün yok mu, neden? Esra Erol'da yeni bölüm ne zaman? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ESRA EROL'DABUGÜN YOK MU, NEDEN? (30 HAZİRAN 2025)

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da programı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre, Esra Erol'da kısa bir süre önce sezon finali yaptı. Programın planlandığı şekilde yaz tatiline girdiği ve yeni sezonda yeniden ekranlarda olacağı belirtildi.

Esra Erol'da bugün yok mu, neden yok

Yeni yayın dönemiyle birlikte Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkmaya devam edecek olan programın, dönüş tarihiyle ilgili duyurular ATV ekranlarından ve resmi kaynaklardan paylaşılacak.