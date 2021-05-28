Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol 28 Mayıs canlı yayın izle!
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Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol 28 Mayıs canlı yayın izle!

Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol 28 Mayıs canlı yayın izle!
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ATV Canlı Esra Erol izle! 28 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Ömer- Emre! Esra Erol Seyfettin- Nuray! Tüm gelişmeler için 28 Mayıs Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! 28 Mayıs ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol Ömer- Emre! Esra Erol Seyfettin- Nuray! Tüm gelişmeler için 28 Mayıs Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ESRA EROL CANLI İZLE!

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen program saat 16:20'de yayın hayatına başlamakta.

ESRA EROL ÖMER EMRE

Esra Erol, Lamiye Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, Ömer annesine bir an önce kavuşmak istediğini, çok mutlu olduğunu belirtti. Muhabir Lamiye Hanım'ın yanına gitti ve Lamiye Hanım, çocuklarının umurunda olmadığını, istemediğini söyledi.Muhabir, oldukları sokağın hareketli olduğunu, Lamiye Hanım'ın da etrafında birilerinin olduğunu vurguladı ve Lamiye Hanım'ın üzerinden kazanç sağlandığını söyledi. Ömer, sağlam ve hayatta olduklarını yineleyip anneleri eğer ben çocuklarımı istemiyorum derse bile emin olamayacağını, annesinin psikolojisinin yerinde olmadığını vurguladı.

ESRA EROL SEYFETTİN- NURAY

Evlilik hazırlıkları yapan Seyfettin- Nuray ikilisi nikah hazırlıklarını 27 Mayıs Perşembe yayınlanan Esra Erol programında anlattı. Nuray'ın babasını ikna etmeyi başaran ikili, birbirlerine söz verdiğini dile getirdi.

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Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol 28 Mayıs canlı yayın izle! - Haberler
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