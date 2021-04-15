Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol son bölümde neler oldu? Esra Erol saat kaçta?

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne oldu? Tüm gelişmeler için 15 Nisan ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 14 Nisan 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Sabriye Hanım'ın kızının evden kaçtığını, sonra geri geldiğini ama tekrar kaçtığını, kaçtığı kişinin de evli 3 çocuklu olduğunu belirtti. Sabriye Hanım, kızı Mürşide Özdaş'ın bir adama kuma gittiğini, o adamın 3 çocuklu Ali Osman Çakır olduğunu, 9 Nisan'dan beri kayıp olduğunu dile getirdi. Mürşide'nin kız kardeşi Fatma, kız kardeşinin kaçtığı zaman anne babasını bıraktığı için pişman olup döndüğünü söylerken Esra Erol, zaten adamın da 3 çocuğu olduğunu ondan da pişman olabileceğini vurguladı. Fatma, kız kardeşinin işe diye çıktığını ama geri eve gelmediğini dile getirirken Sabriye Hanım işin içinde tehdit olabileceğini çünkü ilk gidişinde pişman olup geri döndüğünü iddia etti. Mürşide'nin kız kardeşi Kübra, kız kardeşinin kaçtığı kişinin Ali Osman olduğunu yineledi çünkü kendilerini de engellediği bilgisini verdi. Kübra ve Fatma nişanlı olduklarını söylerken, kız kardeşlerinin ilk defa Ali Osman ile ilişkisini 8 yıl önce fark ettiklerini, kız kardeşinin 8 yıldır Ali Osman ile konuştuğunu ileri sürdü. Mürşide'nin 24 yaşında olduğunu dile getiren Fatma, kız kardeşinin 16 yaşından beri Ali Osman ile konuştuğunu söyleyip, gittiği ailenin de kabul ettiğini, Mürşide'nin de Ali Osman'ın evli ve çocuklu olduğunu bildiğini iddia etti. Fatma, babasının bu kumalık olayını kabul etmediğini vurgularken Sabriye Hanım da kızını uyardığını, Ali Osman'ın kendisini arayıp helallik istediğini ama kendisinin helallik vermediğini söyledi.

Fatma, Güngören'de yaşadıklarını sözlerine eklerken Esra Erol, Mürşide'nin giderken kız kardeşine ben gidiyorum hakkınızı helal edin diye mesaj attığını belirtti. Mürşide'nin ikinci kez kaçışı olduğunu yineleyen Fatma, kızının ilk kaçışından sonra geldiğinde çok pişman olduğunu söylediğini, kız kardeşinin her telefonla mesajlaşmasında babasının şüphelendiğini dile getirdi. Sabriye Hanım, kızına ilk kaçışından sonra eve geldiğinde hiç yüklenmediğini dipnot olarak ekledi. Fatma, kız kardeşinin para kazandığını, hatta isteyerek mesaiye de kaldığını söyleyip Ali Osman ile kız kardeşinin ilişkisi için böyle sevgi olmaz söyleminde bulundu. Kız kardeşinin son iki aydır kendilerine maaş vermediğini dile getiren Fatma, Hülya Hanım'ın söylemi üzerine kız kardeşinin parasını Ali Osman'ın ailesine veriyor olabileceğini belirtti.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol'da programı hafta içi her gün, saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanmakta.

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