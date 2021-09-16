Esra Erol canlı izle! 16 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 14 Eylül Salı Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Rüveyda'nın bir karar verdiğini söylerken Rüveyda ailesinin kendisine teklif sunduğunu, İzmit'te annesi kendisi ve kardeşi ile beraber yaşayacaklarını açıkladı. Semra Hanım, kızını Allah razı olsun getirenin Neriman Hanım olduğunu, barıştırdığını dile getirdi. Semra Hanım, Arif Bey'in kendisinin değil ama kızının aracılığı ile "Gel" dediğini iddia edince Arif Bey eski eşine hep "Gel sana ev tutayım" dediğini belirtti. Neriman Hanım kendisinin de Semra Hanım'a yardımcı olmaya çalıştığını, kendi elleri ile eşinin kızını annesine götürdüğünü, şu an kızın da yanlarında olduğunu söyledi. 59 yaşında olduğunu söyleyen Ahmet Bey, 1 ay önce Semra Hanım ile Facebook'tan tanıştığını, 3 aydır birlikte olduklarını, kendi eşinin kanserden vefat ettiğini, Semra Hanım boşandıktan sonra evleneceğini açıkladı. İmral Hanım, eşinin kendisini salmadığını, eşinin yalan söylememesini istedi. İmral Hanım eşi yalan konuştuğu için çıldırdığını, eşinin "Ben kredi çektim" demesini yalan olduğunu, icranın gelip eşyaları götürdüğünü iddia etti. İmral Hanım, oğlunun parasını harcayamayacağını belirtip ağladı. Esra Erol, o parayı İmral Hanım'ın çocuğuna kendisinin yollayacağını dile getirdi. Esra Erol, Tuğçe Hanım ve Vedat Bey'in sabah saatlerinde avukatımız ile bir araya gelip konuştuğunu söyledi. Tuğçe Hanım uzlaştıklarını, çocukları babasına vereceğini ve yarın da nasip olursa anlaşmalı boşanacaklarını açıkladı. Elif Hanım, ağlayarak bunun bir mucize, rüya olduğunu, bu zamana kadar annesine karşı hiç öfkesi nefreti olmadığını zaten varlığını bile bilmediğini söyledi. Elif Hanım, kardeşi, annesi, dayısı, teyzesi herkesin orada olduğunu söylerken Kısmet Bey, ablasının artık bir de babası olduğunu belirtip annesinin yeni eşini tanıttı. Fatma Hanım'ın eşi geldi ve Esra Erol'a bu kavuşma teşekkür etti.

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