Esra Elönü kimdir? Orhan Aydın, Esra Elönü hakkında attığı tweet nedeniyle gözaltına alındı!

Orhan Aydın, gazeteci Esra Elönü hakkında attığı tweet nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti. Esra Elönü kaç yaşında, nereli? Esra Elönü hayatı…

ESRA ELÖNÜ KİMDİR?

Gazeteci Elönü, 1982 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Esra Elönü'nün annesi ev hanımı babası ise İmam Şaban Elönü'dür. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazansa da eğitimine devam etmedi.

ARAFTA SORULAR ADLI PROGRAMI SUNDU

Esra Elönü, bir haber sitesinde yazılar kaleme alıyor. Aynı zamanda Ülke Tv'de 'Arafta Sorular' isimli programı sunuyor. 2005 yılında Beyaz Dua Evi Çocukları, 2007 yılında Çekirdek Lokantası, 2009 yılında ise Hayy Aksi isimli kitaplarını çıkardı.

2012 yılında Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Süleyman Civliz ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir oğlu oldu.