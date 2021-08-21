Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar'dan ilk fragman geldi

Başrollerini Uğur Güneş ile Esra Bilgiç'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı. FOX TV'de izleyiciyle buluşacak olan dizi, 1940'lı yıllarda geçiyor.

FOX TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan Kanunsuz Topraklar dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Yaklaşık iki ay önce çekimlerine başlanan dizinin başrollerini Esra Bilgiç ile Uğur Güneş paylaşıyor.

EYLÜL AYINDA EKRANA GELECEK

Gold Film imzasını taşıyan Kanunsuz Topraklar dizisinde 1940'lı yıllarda Zonguldak'ın kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile madende işçi olarak çalışan Davut'un imkansız aşkı anlatılacak. Dizi, eylül ayında izleyici ile buluşacak.

Kanunsuz Topraklar dizisinde Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Arif Diren, Onur Kaya ve Ezgi Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.