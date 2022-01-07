Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal'dan destek

Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus gösteri yılbaşında Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Cem Yılmaz ile Doğu Demirkol bir espride pişti oldu. Durumu fark eden Demirkol, sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

CEM'İN ESPRİSİNİ DAHA ÖNCE DOĞU DEMİRKOL YAPMIŞTI

Cem Yılmaz'ın "Allah diyen aslan" esprisini Doğu Demirkol'un iki 2.5 yıl önce Harbiye'de yaptığı ortaya çıktı. Demirkol, esprinin yeniden Cem Yılmaz tarafından kullanılması üzerine söz konusu espriyi yaptığı anları Instagram hesabından paylaşarak "Eskilerden bir yorum" notunu ekledi.

"SIKINTI YAPMA, İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ET"

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik yapan Doğu Demirkol'un bu paylaşımına ilk yorum Mustafa Sandal'dan geldi. Paylaşıma yorum yapan Sandal, "Sıkıntı yapma Doğum. Sen tebessüme ve pozitif enerjiye konsantre olmaya devam et. Haa buradan kendine feyz alanlara ilham kaynağı olmaya devam et" yazdı.

Doğu Demirkol'un videoyu yıllar sonra paylaşması da Cem Yılmaz'a gönderme yaptı olarak yorumlandı.

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