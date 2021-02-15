Espor yeteneği ile adını duyuran Cem Bölükbaşı Formula 3'te başarılı performansını sürdürüyor

Formula 3 Asya Şampiyonası'nda ilk kez tam sezon yarışan Cem Bölükbaşı, Abu Dabi, Yas Marina Pisti'nden sonra Dubai'de devam eden şampiyonanın dördüncü raundunda da başarısını sürdürdü. Cem Bölükbaşı kimdir?

Espordaki başarılı kariyerini profesyonel yarış pistlerine taşıyan genç sporcu Cem Bölükbaşı, ilk kez tam sezon yarıştığı Formula 3 Asya Şampiyonası'nda adından söz ettirmeye devam ediyor.Hafta sonu Dubai Autodrome pistinde tamamlanan şampiyonanın dördüncü raundu sonrasında Bölükbaşı, genel klasmanda 49 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu.

ESPOR KARİYERİNE FORMULA 3'TE DEVAM EDİYOR

Dubai Autodrome pistindeki yarışlarda cuma yapılan ilk yarışı 7'nci, cumartesi yarışında 8'inci pazar günkü son yarışı 12'nci sırada tamamlayarak Bölükbaşı, toplam 49 puanla turnuvanın en iyi ilk 10 yarışçısı arasında yer almaya devam etti.

Formula 3 Asya Şampiyonası'nın son yarışları 19-20 Şubat'ta Abu Dabi Yas Marina'da gerçekleşecek. Tüm yarışlar, Cem Bölükbaşı'nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak izlenebiliyor.

Şampiyonada Doğuş Grubu'nun ana desteğiyle yer alan Bölükbaşı'yı, aynı zamanda Tu¨rkiye Turizm Tanıtım ve Gelis¸tirme Ajansı, Rixos Otelleri, Samsung, Mavi Jeans, Cafe Crown ve TEM Agency de destekleriyle yalnız bırakmıyor.

HEDEF MOTOR SPORLARINDA EN ÜST SEVİYE

İlk Formula 3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup'ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Aynı anda hem espor hem gerçek motorsporlarında başarı gösteren bir sporcu olarak dünyada örnek teşkil eden genç pilot Cem Bölükbaşı, başarı grafiği ile yerli ve uluslararası otoriteler tarafından yakından takip ediliyor. 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası'na katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso'nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.2018'de yine F1 Esports'a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olarak, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı. Borusan Otomotiv Motorsport'un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde kariyerinin sadece ikinci gerçek pist yarışında, PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı.

Ekim 2019'da kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup'ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamlayan Bölükbaşı, ilk tek koltuklu araç yarışındaki performansıyla otoritelerin ve motorsporları tutkunlarının dikkatini çekti. Formula Renault yarışında gerçek piste çıkmayı başaran dünyadaki ilk sim pilotu oldu.

GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamlamayı başardı.

Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series'de ise toplam sekiz yarışta simülasyondaki gücünü göstererek Dünya Şampiyonu oldu.