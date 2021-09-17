Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti

AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti

Espiye İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, Ahilik Haftası kapsamında ilçedeki esnaf kooperatiflerini ziyaret etti.

Espiye İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, Ahilik Haftası kapsamında ilçedeki esnaf kooperatiflerini ziyaret etti.

Koçak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık, Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Saffet Çelik ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Galip İmamoğlu'nu ziyaret ederek, Ahilik Haftalarını kutladı.

Ziyarette ilçe esnafına helal ve bol kazançlar dileyen Müftü Yavuz Koçak, ahiliğin birlik ve beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, ahilik teşkilatının Kur'an'a ve sünnete dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatan kılınması, Osmanlı Devleti'nin kurulması ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.

Koçak ayrıca Ahilik Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Ahilik ve Helal Bilinci" konulu ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması, lise öğrencilerine yönelik de kısa filim ve video yarışması düzenlediklerini aktardı.

Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti

Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti

Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mustafa Şentop
Magazin Yıldız Tilbe Kaan Urgancıoğlu Gülşen
Spor Muslera Rüya Tabirleri Burak Yılmaz
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:59:18. #1.11#