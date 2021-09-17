Espiye Müftüsü Koçak, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti

Espiye İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, Ahilik Haftası kapsamında ilçedeki esnaf kooperatiflerini ziyaret etti.

Koçak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık, Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Saffet Çelik ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Galip İmamoğlu'nu ziyaret ederek, Ahilik Haftalarını kutladı.

Ziyarette ilçe esnafına helal ve bol kazançlar dileyen Müftü Yavuz Koçak, ahiliğin birlik ve beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, ahilik teşkilatının Kur'an'a ve sünnete dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatan kılınması, Osmanlı Devleti'nin kurulması ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.

Koçak ayrıca Ahilik Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Ahilik ve Helal Bilinci" konulu ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması, lise öğrencilerine yönelik de kısa filim ve video yarışması düzenlediklerini aktardı.