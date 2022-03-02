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Espiye'de grup yolunda heyelan meydana geldi

AA, Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye'de grup yolunda heyelan meydana geldi

Espiye'de Soğukpınar-Ericek grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Espiye'de Soğukpınar- Ericek grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdare Müdürü Mürsel Mert, AA muhabirine, grup yolunun Taflancık köyü mevkisinde heyelanın meydana geldiğini söyledi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandığını aktaran Mert, heyelanda can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık, Ericek, Güncel, Haberler

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