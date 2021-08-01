Espiye Belediyesi'nden Manavgat'a destek

Espiye Belediyesi, Manavgat ilçesindeki yangına müdahaleye destek için bölgeye su ikmal ve söndürme aracı ile personel gönderdi.

Espiye Belediyesi, Manavgat ilçesindeki yangına müdahaleye destek için bölgeye su ikmal ve söndürme aracı ile personel gönderdi.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya ve çevre illerde meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

İmkanları dahilinde yangına müdahale için ekipleri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Karadere, "Temennimiz bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." dedi.

Belediye itfaiye amirliği önünde yapılan duanın ardından su ikmal ve söndürme aracı ve iki itfaiye eri yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık