Espiye Belediye Başkanı Karadere'den ikamet çağrısı - Haberler
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Espiye Belediye Başkanı Karadere'den ikamet çağrısı

AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye Belediye Başkanı Karadere'den ikamet çağrısı

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, vatandaşlardan ikamet adreslerini yaşadıkları yere göre yazdırmalarını istedi.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, vatandaşlardan ikamet adreslerini yaşadıkları yere göre yazdırmalarını istedi.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, kentte yaşadıkları halde ikamet adreslerini köy ya da başka yerleşim birimlerinde gösterenlerin şehre olan katkıyı azalttığını söyledi.

Daha modern ve yaşanabilir bir Espiye için mücadele ettiklerini vurgulayan Karadere, "Espiye'de yaşayıp ikamet kayıtları başka yerlerde olan vatandaşlarımızı 31 Aralık'a kadar ikamet adreslerini ilçeye aldırmalarını ve yaşadıkları şehre katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

E-devlet sistemi üzerinden de ikametgah değişikliği yapılabildiğini ifade eden Karadere, "Daha fazla nüfus daha fazla ödenek demektir. Daha fazla ödenek ise daha fazla hizmet ve yatırım demektir. Güzel hizmet, daha modern ve gelişmiş bir Espiye için, siz de Espiye'de yer alın. Sizleri seviyor, ilçemiz adına bu önemli çağrıyı dikkate almanızı rica ediyorum." diye konuştu.

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AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

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