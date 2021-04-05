ESKİŞEHİR - ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı
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ESKİŞEHİR - ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybeden aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi için anma töreni düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybeden aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi için anma töreni düzenlendi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan için ESOGÜ Eğitim Fakültesi önünde düzenlenen törende konuşma yapan Türk Eğitim-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Gürol Yer, 5 Nisan 2018 tarihinde çalışma arkadaşlarının görevleri başında şehit edildiğini bildirdi.

Yalçın, Özmutlu, Çağlak ve Armağan'ın ölümlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatan Yer, "Onları yad etmek, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua okundu ve lokma dağıtıldı.

5 Nisan 2018'de yaşanan olayın ardından yakalanan katil zanlısı araştırma görevlisi Volkan Bayar, çıkarıldığı mahkemece 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ESKİŞEHİR - ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı
ESKİŞEHİR - ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı
ESKİŞEHİR - ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı
ESKİŞEHİR - ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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