Esob Başkanı Konak, Seçimleri Tamamlanan Esnaf Odalarını Ziyaret Etti

Afyonkrahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, seçimleri tamamlanan meslek odalarını tek tek ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tan'ın katıldığı ziyaretlerde 8 meslek odası başkanı ziyaret edildi.

Konak Başkanlığındaki ESOB heyeti, Şuhut Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdağ, Şuhut Şoförler Odası Başkanı Mahmut Öz, Giyimciler Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Şükrü Kosdak, Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Karagöz, Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök ile Ağaç İşleri Odası Başkanı Suat Diler'i ziyaret etti.

İlgili odaların yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak istek ve talepler görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR