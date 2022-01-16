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Esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi

Esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez esnafı ziyaret ederek, öneri ve taleplere kulak verdi.

BİLECİK (İHA) - İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez esnafı ziyaret ederek, öneri ve taleplere kulak verdi.

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, esnaf ve vatandaş ile buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Başkan Kepez, bu kez kapalı pazar yerine giderek belediyeye ait 2022 yılı takvimi dağıttı. Rüzgar nedeniyle zorluk yaşayan esnafa branda sözü veren Başkan Kepez, hayırlı kazançlar diledi. - BİLECİK

Esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi

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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez esnafı ziyaret ederek, öneri ve taleplere kulak verdi.

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