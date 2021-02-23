Esnafa destek ödemeleri ne zaman başlıyor? Bakan Pekcan açıkladı...

Binlerce esnafın faydalandığı bu ödeneğin Şubat ayına ait ödemelerinin başladığı bilgisinin ardından binlerce vatandaş konuya dair detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "Kira yardımı, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Esnafa destek ödemeleri ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gelen son dakika açıklamasına göre; Esnaf ve sanatkarlara pandemi sürecinde sağlanan kira yardımı ve gelir desteği Şubat ödemeleri başladı. Bu açıklamanın ardından hafta başından itibaren ödenekten faydalanan vatandaşlar ücretlerin ödenip ödenmediğine dair son gelişmeleri merak ediyor. "Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Kira yardımı ve gelir desteği ödemeleri bu ayla beraber ikinci kez hesaplara yattı.

ESNAF DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık." açıklamasında bulunurken ödeneğin başvuru sürecinde bu ücretin üç ay süreyle vatandaşlara sağlanacağı bilgisi verilmişti.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık." açıklamasında bulundu.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."