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Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminden ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminden ziyaret

Burhaniye'de, geçtiğimiz ay yapılan kongrede Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve beraberindeki heyet Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti.

Burhaniye'de, geçtiğimiz ay yapılan kongrede Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve beraberindeki heyet Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Konuklarını Kaymakamlık Salonunda Memiş,yeni yönetime başarı dileğinde bulundu.

Burhaniye'deki ticari faaliyetler ve esnafların genel durumunun değerlendirildiği ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve oda yöneticilerine başarılar dileyerek, ziyaret için başkan ve üyelere teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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