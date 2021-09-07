Esnaf ve sanatkarın borçlarının yapılandırılması bir ay uzatıldı
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Esnaf ve sanatkarın borçlarının yapılandırılması bir ay uzatıldı

Esnaf ve sanatkarın borçlarının yapılandırılması bir ay uzatıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 7326 Sayılı yapılandırmada sürenin bir ay daha uzatıldığını belirtti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 7326 Sayılı yapılandırmada sürenin bir ay daha uzatıldığını belirtti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Köksal, 31 Ağustos tarihinde sona eren borçların yeniden yapılandırma sürecinin 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"da yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin bir ay uzatıldığını ifade etti.

Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan ve borçlarını ödemekte zorlanan esnaf ve sanatkarlar için bir aylık sürenin çok önemli olduğunu vurgulayan Köksal, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru süresini iyi değerlendirmesini, başvurularını bağlı bulundukları illerdeki ilgili kurumlara yapmalarını tavsiye etti.

Köksal, bu tür yapılandırmaların esnafa katkı sağlayacağına ve borçlarını ödemelerinde destek olacağına dikkati çekerek, esnaf ve sanatkarlara bol kazançlar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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