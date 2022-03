Esnaf kuruluşlarından Balıkcı'ya "hayırlı olsun" ziyareti

MALATYA (Bültenler) - Türkiye'de ekonomik sıkıntıların olduğunu, sıkıntı çeken kesimlerin bayında ise esnaf ve sanatkarların geldiğini belirten MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için herkesin ve her kesimin bu devlete ve millete destek vermesi gerekiyor. Başka çaremiz yok. Çünkü gidecek başka vatanımız yoktur. Esnaf ve sanatkar kesimi hiçbir zaman asla devletin malı deniz anlayışında olmamıştır. Esnafımız her zaman devletin malına her zaman beytül yetim hakkı olarak bakmıştır. O nedenle vergisini her zaman verme gayretinde olmuştur. O nedenle esnafın değerini bilmek lazım. Allah bu devlete zeval vermesin. Dünya konjonktürüne baktığınız zaman, çevremizdeki coğrafya baktığınız zaman ateş çemberi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekten büyük çaba harcıyor. Ülkemiz bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Esnaf ve sanatkar camiası TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken önderliğinde gezi olaylarından beri milli iradenin ve hükümetimizin, sayın cumhurbaşkanımızın yanında yer almıştır. Bu sıkıntılı sürecin atlatılması için de devletimizin yanındayız. Hiç kimse endişe etmesin, ülkemizde kıtlık ve yokluk olmaz. Vatandaşlarımız ihtiyaçları kadar ürün alsınlar, ihtiyaçları kadar alışveriş yapsınlar, israftan kaçınalım. Hem devlet olarak, hem de millet olarak israftan kaçınalım" şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'de önce Elazığ- Malatya depremi, ardından ise pandemi sürecinde esnafın yaşamış olduğu sıkıntıların çözümü için hazine destekli krediler ile piyasalardaki kırılganlığı azaltmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Piyasaların rahatlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkcı ise ziyaret için teşekkür ederek, "Biz Malatya Vergi Dairesi olarak her zaman esnafımızın ve iş adamlarımızın yanındayız. Mevzuatımız el verdiği ölçüde her zaman yardımcı oluruz, kapımız her zaman açıktır. En ufak sıkıntıda sivil toplum kuruluşlarımız yada vatandaşlarımız doğrudan bize ulaşabilir." dedi.

