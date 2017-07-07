Esnaf İstedi, Yol Çalışması Başlatıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, Diclekent Mahallesi'nin en işlek bölgelerinden biri olan Diclekent dublekslerinde esnaf ve vatandaşların talebi üzerine kilit parke taşı ve asfalt çalışması başlattı. Başkan Kılıç, hizmet alanında yoksun bırakılan Kayapınar ilçesindeki alt yapıların halkın istekleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.



Kayapınar Belediyesi'nce, Diclekent Mahallesi'ndeki Diclekent Dublekslerinde vatandaşların ve esnafların talebi üzerine kilitli parke taşı döşemesine başlandı. Çalışmalar kapsamında 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşenecek. Kayapınar ilçesinde yer alan ve ismini alan Dicle Kent Mahallesi'ndeki Diclekent Dubleksleri bölgesinde yol yapım çalışmalarına başlandı. 30 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşenecek, 2 bin 500 metre asfalt dökülecek bölgede, buradaki esnafların isteği üzerine yol yapım çalışması başlatıldı.



Çalışmalar başlatıldı



Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları incelemeden sonra en uygun çalışmanın kilitli parke taşı olduğunu tespit ettikten sonra, önceki gün çalışmalara başladı. Belediye ekipleri, iş makinelerini yapımına başlanacak olan sokaklara getirdikten sonra bozulan ve artık yayaların dahi yürüyemediği sokaklarda ilk önce eski yıkık taşları söktü. Ardından iş makinelerine yüklenen taşlar, başka yerde kullanılmak amacıyla Fen İşleri şantiyesine götürüldü. Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi için hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, gece gündüz demeden kilitli parke taşı döşemelerini sürdürüyor. Ayrıca bu bölgede park bahçeler Müdürlüğü'nce, parklarda ışıklandırma çalışması yapılacak.



"Esnafların talebini yerine getirdik"



Kayapınar Belediye Başkanı ve Kaymakam Mustafa Kılıç, kısa bir süre önce Diclekent Dubleksleri'ndeki esnaf ile yaptığı görüşmede, esnafın cadde ve sokakların yenilenmesini talebi üzerine çalışmalar başlatıldı. Daha sonra Başkan Kılıç ve belediye çalışanları, sokaklarda yaşanan eksiklikleri yerinde tespit etmişti.



"30 bin metrekare kilitli parke taşı döşenecek"



Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılıç, hizmet alanında yoksun bırakılan Kayapınar ilçesindeki alt yapıların halkın istekleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, esnafların yoğun talebi üzerine Diclekent Dublekslerinde yol çalışmasını başlattıklarını söyledi. Başkan Kılıç, 30 bin metrekare caddede kilitli parke taşı döşemelerinin başlatıldığını ifade ederek, halkın bütün taleplerini yerinde tespit ettikten sonra en doğal hakları olan yol çalışması yaptıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR